Власти Тюмени заплатят за смертельное ДТП

Суд встал на сторону отца, который потерял сына в аварии из-за плохой дороги Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменец отсудил у администрации Тюмени 500 тысяч рублей за смерть своего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Молодой человек погиб в ДТП, причиной стало плохое содержание дороги.

«Суд вынес решение о взыскании 500 тысяч рублей с департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и „Службы заказчика по благоустройству Центрального округа Тюмени“. Они солидарно заплатят отцу, потерявшему сына», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Смертельное ДТП случилось 30 ноября 2019 года. 27-летний тюменец ехал по улице Ягодной, в районе СНТ «Россиянка». В какой-то момент, не заметив поворота, авто слетело со скользкой дороги в трехметровую канаву и перевернулось. Водитель получил травмы, позже он скончался в больнице.

В рамках расследования эксперты установили, что участок, на котором произошла авария, не соответствовал требованиям. На нем не было освещения, нужных знаков, ограждений. Погибший водитель просто не заметил, что дорога поворачивает, и вовремя не отреагировал.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ ожидается.