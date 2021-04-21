21 апреля 2021

Власти Тюмени заплатят за смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, обвиняемый, судья, суд
Суд встал на сторону отца, который потерял сына в аварии из-за плохой дороги Фото:

Тюменец отсудил у администрации Тюмени 500 тысяч рублей за смерть своего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Молодой человек погиб в ДТП, причиной стало плохое содержание дороги.

«Суд вынес решение о взыскании 500 тысяч рублей с департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и „Службы заказчика по благоустройству Центрального округа Тюмени“. Они солидарно заплатят отцу, потерявшему сына», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Смертельное ДТП случилось 30 ноября 2019 года. 27-летний тюменец ехал по улице Ягодной, в районе СНТ «Россиянка». В какой-то момент, не заметив поворота, авто слетело со скользкой дороги в трехметровую канаву и перевернулось. Водитель получил травмы, позже он скончался в больнице.

В рамках расследования эксперты установили, что участок, на котором произошла авария, не соответствовал требованиям. На нем не было освещения, нужных знаков, ограждений. Погибший водитель просто не заметил, что дорога поворачивает, и вовремя не отреагировал.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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