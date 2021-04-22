В АТОР ответили, когда Египет откроется для россиян

Авиасообщение с Египтом Россия может возобновить со второй половины мая Фото: Нина Калинина © URA.RU

Граждане России, возможно, смогут поехать отдыхать в Египет со второй половины мая. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей предварительной информации, эта дата навряд ли придется на майские праздники. Скорее всего вторая половина мая», — отметила Ломидзе в интервью на youtube-канале « Национальной службы новостей ».

По мнению эксперта, майские праздники россияне проведут в основном на отечественных курортах. По сравнению с 2019 годом спрос на эти направления увеличился на 20-50%. При этом в целом объем продаж в туриндустрии упал больше чем на 70%. Что касается граждан, которые сейчас находятся по путевкам в Турции (больше 50 000 человек) и в Танзании (около 6000), вернуть их на родину должны спецрейсами до 1 мая.

Российские власти 12 апреля объявили о закрытии авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в стране эпидемиологической обстановки из-за коронавируса. Позже в АТОРе высказали предположение, что границы не откроются и после 1 июня. О возобновлении в ближайшее время чартерных рейсов между Россией и Египтом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщает агентство Nation News.