Министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести войска РФ от границы с Украиной, чтобы снизить напряженность в Донбассе. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель правления Союза добровольцев Донбасса, первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.
«После отвода войск в РФ [от границы с Украиной] эскалация в Донбассе может снизиться», — рассказал Бородай. Он отметил, что власти России стремятся ослабить напряженность в регионе.
«Однако проблема никуда не рассосалась. Напряжение не уйдет окончательно», — добавил Бородай. Он выразил надежду на то, что проблемы ДНР, ЛНР и Украины сведутся к минимуму.
Бывший доброволец ДНР, публицист Павел Кухмиров в разговоре с URA.RU заявил, что отвод войск РФ от границы с Украиной не сказывается на реальной ситуации в Донбассе. По его словам, происходящее является частью политической игры России и Украины.
«Россия отвела войска, а в Донбассе это выглядит так: политики двигают фишки туда-сюда, а люди погибают на войне», — подчеркнул Кухмиров. Он отметил, что дипломатическая поддержка России сдерживает армию Украины. «Россия в очередной раз демонстрирует миролюбие, приверженность демократии», — сказал Кухмиров. Он намекнул, что такое поведение властей РФ, на его взгляд, недостаточно решительно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уменьшение количества войск России вблизи Донбасса позволяет провести деэскалацию ситуации на юго-востоке Украины. Также он рассказал, что Киев стремится к миру в Донбассе.
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