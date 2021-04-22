Профессора уличили в использовании чужих научных трудов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профессор трех пермских вузов Игорь Загоруйко допустил плагиат. К таким выводам пришел «Дессирнет», исследовав тему диссертации, которую готовил Загоруйко.

Сообщество обнаружило, что преподаватель пермского вуза использовал фрагменты чужих научных трудов. При том, что «сведений о наличии у соискателя совместных публикаций с авторами не имеется». Также «Диссернет» отмечает, что в своей квалификационной работе Загоруйко «превратил регионы в моногорода».

Загоруйко является профессором кафедры гуманитарных и социальных наук (ПВИВНГ), профессором кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса (ПГНИУ), профессором кафедры менеджмента ПГАТУ имени Прянишникова. На сайте «Диссернета» сообщается, что его работа была подготовлена в Пермском филиале Института экономики УроРАН, а утверждена диссертационным советом Удмуртского госуниверситета.

URA.RU направило запросы в указанные в материале вузы, а также Загоруйко, попросив прокомментировать приведенные «Диссернетом» выводы. К моменту опубликования материала ответы не поступили. URA.RU писало, что ранее в плагиате был уличен бывший начальник Пермского института ФСИН Сергей Никитюк. В его работе эксперт сообщества обнаружил свыше ста страниц с некорректными заимствованиями.

Загоруйко работал над диссертацией в 2011 году Фото: скрин с «Диссернет»

В работе профессора пермских вузов обнаружили заимствования из чужих научных трудов Фото: скрин с «Диссернет»