Профессор трех пермских вузов Игорь Загоруйко допустил плагиат. К таким выводам пришел «Дессирнет», исследовав тему диссертации, которую готовил Загоруйко.
Сообщество обнаружило, что преподаватель пермского вуза использовал фрагменты чужих научных трудов. При том, что «сведений о наличии у соискателя совместных публикаций с авторами не имеется». Также «Диссернет» отмечает, что в своей квалификационной работе Загоруйко «превратил регионы в моногорода».
Загоруйко является профессором кафедры гуманитарных и социальных наук (ПВИВНГ), профессором кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса (ПГНИУ), профессором кафедры менеджмента ПГАТУ имени Прянишникова. На сайте «Диссернета» сообщается, что его работа была подготовлена в Пермском филиале Института экономики УроРАН, а утверждена диссертационным советом Удмуртского госуниверситета.
URA.RU направило запросы в указанные в материале вузы, а также Загоруйко, попросив прокомментировать приведенные «Диссернетом» выводы. К моменту опубликования материала ответы не поступили. URA.RU писало, что ранее в плагиате был уличен бывший начальник Пермского института ФСИН Сергей Никитюк. В его работе эксперт сообщества обнаружил свыше ста страниц с некорректными заимствованиями.
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