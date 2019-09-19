Уральские ректоры попали в «черный список» Диссернета

В научных работах шести действующих глав вузов Урала нашли плагиат Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ректоры уральских университетов попали в список глав вузов, использовавших чужие материалы в своих диссертациях. Исследование провело сообщество «Диссернет».

Среди 64 ректоров с «недобросовестными» научными работами оказались шесть действующих руководителей уральских вузов и один бывший. По данным «Диссернета», в работе главы Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ (СИНХ)) Якова Силина оказалось 60 страниц с «некорректными заимствованиями». У ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова таких страниц 78, а у главы Пермского института ФСИН Сергея Никитюка — 109.

У Анатолия Молодчика, руководящего Южно-Уральским институтом управления и экономики (ЮУИУиЭ), в диссертации нашли 224 страницы с плагиатом. У ректора Уральского института управления РАНХИГС Дмитрия Савчука таких страниц 31. В списке также оказалась глава Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Ирина Медведева. «Три из четырех недоброкачественных диссертаций, защищенных под научным руководством Медведевой, заимствованы из более ранних работ, выполненных под ее же научным руководством», — говорится в пояснении.

Кроме того, «Диссернет» напомнил о бывшем и. о. ректора Курганского государственного университета (КГУ) Константине Прокофьеве. Он уволился в мае 2019 года, в его диссертации нашли фрагменты из чужих научных работ.

По результатам исследования Никитюк (24-е место), Назаров (35-е место), Молодчик (40-е место) и Силин (44--е место) вошли в топ худших ректоров России.

Ранее «Диссернет» обнародовал список ректоров с плагиатом в научных работах, в котором оказалось 64 человека. Больше всего заимствований замечено в публикацию на экономические темы.