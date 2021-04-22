22 апреля 2021

ФНС изменила правила оформления налогового вычета в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые правила начнут действовать с 21 мая Фото:

Граждане России с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет», — пишет «Российская газета». Проверка будет проводиться в течение месяца, а деньги вернутся в срок до 15 дней.

Предварительно заполненное заявление, которое формируется автоматически после проверки полученных от банка данных, будет появляться в личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс.

Ранее поправки в Налоговый кодекс одобрило правительство РФ. Госдума 7 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который упростит порядок получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Также россияне могут вернуть до 15 600 рублей в год за занятия спортом в специализированных учреждениях, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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