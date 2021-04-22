Аналитики: сколько стоит снять самый элитный свердловский особняк

В среднем аренда коттеджа обходится свердловчанам в 8 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Суточная аренда самого дорогого коттеджа в Свердловской области обойдется в 45 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимость», сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. По данным аналитиков, в среднем за аренду загородного дома свердловчане отдают 8 тысяч рублей в сутки.

Самый дорогой особняк расположен в районе Сибирского тракта на окраине Екатеринбурга. В трехэтажном доме площадью 960 квадратных метров, стоящем на опушке хвойного леса, есть банкетные столы, зал с камином, бильярдный стол. «На ночевку в коттедже с удобством может разместиться до 18 человек. Снять такой коттедж стоит от 45 тысяч рублей за сутки», — говорится в исследовании.

На втором месте — кирпичный коттедж с баней и хамамом, который находится в нескольких километрах от аэропорта Кольцово. Банкетный зал вмещает до 60 человек, а сутки здесь стоят 35 тысяч рублей. За эту же цену можно арендовать усадьбу в русском стиле в поселке Монетном. Помимо зала на 50 человек, на территории дома есть бассейн с финской сауной, бильярд, большая беседка и часовня.

Дешевле обойдется коттедж в европейском стиле на Полевском тракте — сутки там стоят 25 тысяч рублей. В особняке есть зал с камином, джакузи, бильярд, а перед домом — баня, небольшой пруд и открытый летний бассейн.

В начале 2021 года аналитики сообщили, что спрос на загородную недвижимость в Свердловской области вырос в 2,2 раза. Цены на коттеджы в целом по стране выросли на 14,3%.

Самый дорогой особняк Свердловской области — 45 тысяч рублей за сутки Фото: «Авито Недвижимость»

Коттедж с баней и хамамом — 35 тысяч рублей за сутки Фото: «Авито Недвижимость»

Усадьба в русском стиле — 35 тысяч рублей в сутки Фото: «Авито Недвижимость»