В Свердловской области вырос спрос на дачи и коттеджи

В Свердловской области средняя цена объекта осталась без изменений и составила восемь тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области за год вырос в 2,2 раза. Об этом сообщили аналитики интернет-сервиса «Авито. Недвижимость».

«Максимальное увеличение спроса в 2020 году относительно показателей 2019 на загородную недвижимость было зафиксировано в Ленинградской области, где он вырос в 3 раза. Кроме этого, интерес к аренде загородной недвижимости вырос в Тверской области в 2,9 раз и в 2,6 раз в Забайкальском крае. В Свердловской области спрос на загородную недвижимость вырос в 2,2 раза», — уточнили там.

В целом по стране цены на загородную недвижимость в 2020 относительно 2019 года выросли на 14,3%. Самое заметное увеличение было зафиксировано в Кабардино-Балкарии (в 1,6 раз), где средняя цена аренды в сутки в 2020 году составила 2400 рублей. Самое заметное падение цен — на Ямале (-40%), там средняя арендная ставка объекта составила шесть тысяч рублей в сутки. В Свердловской области средняя цена объекта осталась без изменений и составила восемь тысяч рублей.

Жители Свердловской области, у кого была загородная недвижимость, оказались в выгодном положении во время пандемии коронавируса. На территории Свердловской области действовали ограничительные меры. Жителям крупных городов долгое время было запрещено выходить на улицу. Исключением был выход в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и для выгула домашних животных. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в мае разрешил уральцам гулять в парках.