22 апреля 2021
21 апреля 2021

Мэр Перми назначил себе нового подчиненного

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Борисов приступает к работе с 26 апреля Фото:

Исполняющим обязанности главы Кировского района Перми назначен Михаил Борисов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«[Мэр Перми] Алексей Демкин назначил Михаила Борисова исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Перми», — сказано в официальном сообщении мэрии. Распоряжение подписано. К своим обязанностям Борисов приступит с 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Борисов является главной кандидатурой на должность главы Кировского района Перми. Ранее он был координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в крае. Прежним главой района был Владимир Цветов, который сейчас руководит Пермским районом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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