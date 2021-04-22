Мэр Перми назначил себе нового подчиненного

Михаил Борисов приступает к работе с 26 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Кировского района Перми назначен Михаил Борисов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«[Мэр Перми] Алексей Демкин назначил Михаила Борисова исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Перми», — сказано в официальном сообщении мэрии. Распоряжение подписано. К своим обязанностям Борисов приступит с 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Борисов является главной кандидатурой на должность главы Кировского района Перми. Ранее он был координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в крае. Прежним главой района был Владимир Цветов, который сейчас руководит Пермским районом.