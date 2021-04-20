20 апреля 2021
19 апреля 2021

Власти определились с новым главой Кировского района Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Новым главой Кировского района стал координатор проекта «Единой России» в регионе Михаил Борисов Фото:

Администрацию Кировского района Перми возглавит член общественной палаты Пермского края, единоросс Михаил Борисов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас он (Борисов) собирает необходимые документы, с 23 апреля должен приступить к своим обязанностям [в должности главы Кировского района]», — сказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU подтвердили информацию о назначении Борисова на должность главы администрации Кировского района. Там заявили, что он начнет работу с понедельника, 26 апреля.

До назначения Борисов являлся координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в крае. Кресло главы Кировского района освободилось после ухода прежнего руководителя района Владимира Цветова. URA.RU писало, что он возглавил Пермский район.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...