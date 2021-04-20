Власти определились с новым главой Кировского района Перми

Новым главой Кировского района стал координатор проекта «Единой России» в регионе Михаил Борисов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Администрацию Кировского района Перми возглавит член общественной палаты Пермского края, единоросс Михаил Борисов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас он (Борисов) собирает необходимые документы, с 23 апреля должен приступить к своим обязанностям [в должности главы Кировского района]», — сказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Перми URA.RU подтвердили информацию о назначении Борисова на должность главы администрации Кировского района. Там заявили, что он начнет работу с понедельника, 26 апреля.

До назначения Борисов являлся координатором партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в крае. Кресло главы Кировского района освободилось после ухода прежнего руководителя района Владимира Цветова. URA.RU писало, что он возглавил Пермский район.