Источник: мэру Екатеринбурга предложили нового куратора культуры

Илья Марков работает в кресле начальника управления культуры с осени 2019-го Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главе Екатеринбурга предложили заменить начальника городского управления культуры Илью Маркова. По данным URA.RU, в качестве кандидата на его место был выдвинут замдиректора свердловского мультимедийного парка «Россия — Моя история» Андрей Зуев. Источник агентства в горадминистрации отмечает, что от этого варианта мэр отказался.

«[Спикер гордумы Игорь] Володин некоторое время назад предлагал Орлову заменить Маркова, к которому у мэра есть вопросы, на Зуева. Но предварительно глава это предложение отклонил, ожидая более очевидных претендентов», — описал ситуацию инсайдер. Сам Володин сказал URA.RU, что эту тему с Орловым не обсуждал. В пресс-службе «серого дома» подчеркнули, что комментируют только официальную информацию. Марков на звонок корреспондента не ответил.

Слухи об отставке Ильи Маркова обсуждаются с конца 2020 года, когда в городе произошла смена власти. По данным URA.RU, зимой на необходимость отставки Маркова якобы указали вице-мэру по соцполитике Екатерине Сибирцевой. По утверждению одних источников, она передала чиновнику просьбу написать заявление, но тот нашел аргументы, чтобы сохраниться, а по словам других, Сибирцева сумела объяснить, что адекватной замены Маркову на текущий момент нет.

Илья Марков возглавил управление культуры в сентябре 2019 года. Считается, что тогда спикер гордумы так же добивался назначения Зуева.