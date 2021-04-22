В ЯНАО утвердили обновленный состав окружного избиркома

Кандидатуру Андрея Гиберта утвердил губернатор ЯНАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Все 14 членов окружной избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа утверждены региональным парламентом и губернатором Дмитрием Артюховым. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба ИК ЯНАО, соответствующие постановления размещены на ресурсах заксобрания и правительства округа.

«В состав Избирательной комиссии автономного округа от Законодательного собрания вошли: пять действующих членов с правом решающего голоса — Игорь Горелик, Александр Дякин (КПРФ), Светлана Климентьева, Александр Маркелов и Ольга Тарасова», — говорится в сообщении на сайте избиркома. Также от регпарламента в ИК ЯНАО вошли чиновники Лидия Кельчина (департамент КМНС, ассоциация «Ямал — потомкам!») и Александр Мунарев (ГКУ «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа», партия «Справедливая Россия»).

Губернатор утвердил кандидатуры Андрея Гиберта (нынешний председатель окружного избиркома), директора НКО «Фонд развития Надымского района» Алексея Белокопытова, начальника юридического управления департамента внутренней политики ЯНАО Зульфию Кадырову и директора ГКУ ЯНАО «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества» Наталью Казанцеву. Политические партии представили Наталья Бауэр («Единая Россия»), Марина Вершинина («Партия Роста») и Андрей Кузнецов (ЛДПР).

Ранее сообщалось, что кандидатуры Гиберта и Горелика были согласованы в ЦИК РФ. Незадолго до переназначения членов ИК ЯНАО московский эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг заявил о якобы имевших место угрозах после того, как озвучил и без того всем известные официальные доходы Гиберта.