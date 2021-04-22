На курганской трассе на полгода ограничили движение

До октября в регионе будут ремонтировать участок федеральной трассы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на время ремонта участка федеральной трассы «Иртыш» с 15 апреля по 20 октября ограничено движение. Об этом 23 апреля URA.RU сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Уралуправтодор на время ремонтов ограничивает движение на сети автодорог в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в ХМАО», — рассказали в пресс-службе организации. В Курганской области с 15 апреля по 20 октября из-за ремонта будет введено реверсивное движение на участке трассы Р-254 «Иртыш» от 440 км 480 м до подъезда к городу Ишим (479 км 289 м).

В организации отметили, что на участках дорог ведутся работы по замене верхнего слоя покрытия, ремонты и капитальные ремонты. По словам представителей ФКУ «Уралуправтодор», работы на участках зачастую ведутся с опережением.

В 2021 году в Курганской области планируют капитально отремонтировать 38 километров федеральных дорог. Помимо этого, еще планируется отремонтировать 5 километров трасс, а на 8 километрах проведут работу по методике устройства слоев износа.