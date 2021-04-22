22 апреля 2021
21 апреля 2021

На курганской трассе на полгода ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки
До октября в регионе будут ремонтировать участок федеральной трассы (архивное фото) Фото:

В Курганской области на время ремонта участка федеральной трассы «Иртыш» с 15 апреля по 20 октября ограничено движение. Об этом 23 апреля URA.RU сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Уралуправтодор на время ремонтов ограничивает движение на сети автодорог в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в ХМАО», — рассказали в пресс-службе организации. В Курганской области с 15 апреля по 20 октября из-за ремонта будет введено реверсивное движение на участке трассы Р-254 «Иртыш» от 440 км 480 м до подъезда к городу Ишим (479 км 289 м).

В организации отметили, что на участках дорог ведутся работы по замене верхнего слоя покрытия, ремонты и капитальные ремонты. По словам представителей ФКУ «Уралуправтодор», работы на участках зачастую ведутся с опережением.

В 2021 году в Курганской области планируют капитально отремонтировать 38 километров федеральных дорог. Помимо этого, еще планируется отремонтировать 5 километров трасс, а на 8 километрах проведут работу по методике устройства слоев износа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...