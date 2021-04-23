В Госдуму внесут законопроект о списании долгов россиян

Николай Арефьев предложил оказывать помощь не только семьям с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам. Об этом URA.RU рассказал депутат нижней палаты, первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Банки передали коллекторам 582 миллиарда рублей проблемных долгов за прошлый год. Это рекордная сумма с 2013 года, пишет МК.ru .

«Обещали на следующей неделе внести поправки в закон о банках и банковской деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны названа очень незначительная сумма — 1,5 млрд рублей примерно», — сказал Арефьев. Кому именно будут направлены средства пока не известно. Он предположил, что получателями станут многодетные, малоимущие.

«Я считаю, что правительство обязано компенсировать всю сумму должникам, потому, что оно ввело карантинные меры, лишило людей работы, не выплатило обещанные три минимальных зарплаты. Правительство обещало помочь малому бизнесу, но оказало ее далеко не всем, поскольку по критериям ее получить было просто невозможно», — подчеркнул депутат. По его мнению, деньги на эти цели должны взять из Фонда национального благосостояния.

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия», вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин подчеркнул, что 1,5 млрд слишком маленькая сумма, чтобы решить проблему с долгами россиян. Он отметил, что рост долгов в первую очередь связан с падением реальных доходов и низких зарплат. «Часть населения не в состоянии платить по кредитам. Чем беднее регион тем выше задолженность. Самая низкая закредитованность в Москве», — объяснил депутат.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предлагал списать долги россиян по кредитам за счет госдолга Бангладеша перед Россией. Он подчеркнул, что общий долг россиян по микрозаймам составляет почти 172 млрд рублей, а долг Бангладеша — 2,42 млрд долларов.