В Кремле объяснили слова Медведева о холодной войне с США

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Москва не делала ничего, что могло бы навредить отношениям с США Фото:

Российское правительство не старалось испортить отношения с Соединенными Штатами Америки. При этом слова и дела последних часто расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о холодной войне.

23 апреля Медведев сообщил, что за последние годы отношения России и США перешли от соперничества к конфронтации. Он считает, что страны вернулись в эпоху холодной войны. По словам зампредседателя Совбеза, на нестабильность в мире влияют санкции, угрозы, защита своих «эгоистических интересов».

«Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании отношений. Слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но эти декларации со стороны США не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела и вредят двусторонним отношениям», — отметил представитель Кремля во время конференц-колла, добавив также, что Москва не делала ничего, что могло бы навредить отношениям между странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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