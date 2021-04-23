В Кремле объяснили слова Медведева о холодной войне с США

Москва не делала ничего, что могло бы навредить отношениям с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское правительство не старалось испортить отношения с Соединенными Штатами Америки. При этом слова и дела последних часто расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о холодной войне.

23 апреля Медведев сообщил, что за последние годы отношения России и США перешли от соперничества к конфронтации. Он считает, что страны вернулись в эпоху холодной войны. По словам зампредседателя Совбеза, на нестабильность в мире влияют санкции, угрозы, защита своих «эгоистических интересов».

«Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании отношений. Слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но эти декларации со стороны США не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела и вредят двусторонним отношениям», — отметил представитель Кремля во время конференц-колла, добавив также, что Москва не делала ничего, что могло бы навредить отношениям между странами.