Медведев заявил о новой холодной войне с США

Дмитрий Медведев назвал факторы, влияющие на мировую нестабильность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Российско-американские отношения вернулись в эпоху холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопастности РФ Дмитрий Медведев.

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны», — сообщил Медведев. Он подчеркнул, что на нестабильность в мире влияют санкции, угрозы, защита своих «эгоистических интересов».

В середине апреля США ввели новые антироссийские санкции, передает телеканал 360. Из страны выслали десять российских дипломатов. Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер, выслав сотрудников дипмиссий США, пишет RT. Американские пользователи соцсетей высмеяли своего президента Джо Байдена за это решение и обвинили его в том, что вернул их в состояние холодной войны.