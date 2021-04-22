Росприроднадзор раскритиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки

Часть населенных пунктов ЯНАО вообще не имеет легальных мусорных полигонов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Часть населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа не имеет легальных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили представители Росприроднадзора по итогам совещания, которое провела глава ведомства Светлана Радионова в Новом Уренгое.

По данным Росприроднадзора, на сегодняшний день 45 свалок ТКО, которые эксплуатируются в ЯНАО, не включены в государственный реестр или специальный перечень. «Часть крупных населенных пунктов, таких как Салехард, Надым, Тарко-Сале, поселок Уренгой и другие, вообще не имеет легальных объектов размещения ТКО», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом по итогам прошлого года Росприроднадзор обнаружил нарушения на 41 объекте размещения ТКО. По каждому факту выданы предписания на рекультивацию.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили: ситуация с ТКО будет существенно улучшена уже к концу 2023 года. «Этим летом будет размещена конкурсная документация на создание „мусорной“ инфраструктуры. Планируется создание мусоросортировочных площадок, площадок перегрузки, складирования. В городах Салехард, Новый Уренгой и Муравленко планируется построить три межмуниципальных автоматизированных мусоросортировочных комплекса с полигонами и площадками компостирования», — рассказали представители окружных властей.

Также появятся новые мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления ТКО. Мусороперегрузочные станции «с элементами предварительной обработки» планируется создать в Лабытнанги, Надыме, Губкинском, Ноябрьске, Тазовском и Пангодах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги площадка для хранения ТКО функционировала как временная с 2012 года. Рекультивация ее намечена также на 2023 год.