В Тюменской области продлены ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 23 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения для недопущения распространения коронавируса в Тюменской области продлены до 23 мая. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

«За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди — период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь — из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что в общественном транспорте и местах массового пребывания людей в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Там уточнили, что губернатор Моор поручил как можно быстрее провести в регионе вакцинацию от COVID-19. Этот вопрос он взял на личный контроль.

Ранее URA.RU писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области будет действовать до 25 апреля. В целом, обстановка по коронавирусу в регионе улучшилась, поэтому первый в стране моногоспиталь на базе тюменского санатория «Градостроитель» было решено закрыть. Тюменцы, перенесшие коронавирус, могут бесплатно пройти реабилитацию на базе нового отделения Многопрофильного консультативно-диагностического центра, но при соблюдении ряда условий.