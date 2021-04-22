Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обещал выполнить давнюю просьбу горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу 600 млн рублей на реконструкцию дорог. Столько же получит и Екатеринбург, сообщает департамент информполитики региона.

«Эти средства выделены нам в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ на ремонт мостового перехода по улице Циолковского. Существует судебное решение 2017 года о необходимости привести его в порядок», — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На плачевное состояние моста неоднократно указывали и сами горожане. Общая стоимость проекта составляет 1,12 млрд рублей. На первом этапе реконструируют сам мост и построят под ним очистные сооружения, которых там никогда не было.

Мост закроют на ремонт после майских праздников. Впоследствии строителям предстоит еще два этапа работ, в том числе, реконструкция улицы Октябрьской революции.

В Екатеринбурге деньги потратят на на строительство транспортной развязки возле здания концерна «Калина» (на пересечении переулок Базовый-улица Комсомольской-Сибирский тракт). Путепровод соединяет микрорайоны Синие камни, Втузгородок и ЖБИ.