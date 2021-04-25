Курганского сироту оштрафовали на 15 тысяч за отсутствие паспорта

В Курганской области сироту оштрафовали за отсутствие паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комиссия мэрии Шадринска (Курганская область) по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнего подростка на 15 тысяч рублей за отсутствие паспорта. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, к которому обратился юноша.

В решении комиссии (копия есть в ред.) говорится, что юноша пошел вечером из общежития в кафе поужинать. Пришедшие сотрудники полиции установили, что при нем не оказалось паспорта. Они посчитали, что нарушен режим повышенной готовности, который действует в регионе из-за коронавируса. Составили протокол. Решение о сумме штрафа устанавливала комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Шадринска. При этом в решении говорится, что обстоятельств, смягчающих наказание, нет.

«Я считаю, что комиссия по делам несовершеннолетних в этой ситуации должна была встать на сторону ребенка и войти в его положение. Как студент, сирота будет платить такие деньги? Он ребенок. Опасается носить с собой паспорт, чтобы не потерять», — пояснил Андрюков. Он добавил, что юноша не работает, не имеет родителей или опекунов, которые бы могли заплатить за него штраф. «Разве это не смягчающие обстоятельства», — недоумевает правозащитник. С его слов, он подготовил материалы в суд для оспаривания штрафа. В региональное УМВД направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU прокомментировали, что молодой человек привлекается к ответственности повторно. В первый раз ему вынесено предупреждение и разъяснены последствия. «Минимальная сумма штрафа за повторное правонарушение — 15 тысяч рублей. В случае неуплаты к ответственности будет привлечен законный представитель. Отметим, что во время рассмотрения дела на заседании присутствовал помощник прокурора», — уточнили в мэрии.