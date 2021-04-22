В Артинском районе завершается строительство фермы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реализация одного из крупнейших в Свердловской области инвестпроектов — молочной фермы на 1800 голов — завершится к июлю 2021 года. Стройплощадку в селе Сажино (Артинский район) осмотрели замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков и региональный министр АПК Артем Бахтерев, передает журналист URA.RU.

Строительство объекта ведется на базе хозяйства «Ударник». Уже готов один из корпусов, на очереди — еще два. На ферме будут производить порядка 41 тонны молока в сутки. «У нас все животные привезены со Свердловской области, с племенных хозяйств, и мы надеемся, что по надоям будут хорошие характеристики», — рассказала генеральный директор управляющей организации ООО «Ударник» Эльвира Черепанова.

Для жителей поселка появится 21 рабочее место, еще 160 — модернизируют, уровень зарплаты на ферме будет выше среднего по району — около 35 тысяч рублей. Штат уже практически укомплектован. По словам Шмыкова, новое предприятие станет отправной точкой для возрождения поселка. До 2024 года для работников фермы создадут всю необходимую инфраструктуру: дорогу и детский сад на 90 мест. Определены 40 участков под жилую застройку. В поселке планируется отремонтировать помещение общей врачебной практики, здание клуба и построить стадион.

В будущем опыт Сажино хотят растиражировать и в других территориях. «Сегодня есть федеральная программа комплексного развития сельских территорий. Пока мы в самом начале пути. И я думаю, что эта программа будет только увеличивать масштабы, на сегодняшний день в ней уже участвуют Байкалово и Ирбитский район», — отметил Шмыков.

Напомним, проект стал возможен благодаря подписанию в 2019 году соглашения между правительством Свердловской области, Сбербанком и ООО «Ударник». Общий объем инвестиций составил 1,72 млрд рублей.