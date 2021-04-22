22 апреля 2021

Депутат думы ХМАО вместе с женой владеет недвижимостью за рубежом

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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, великий сергей
У семьи депутаты думы ХМАО Сергея Великого внушительный список недвижимости Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат думы ХМАО Сергей Великий вместе с женой владеет недвижимостью в Германии и на Кипре. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, размещенная на сайте окружного парламента.

У депутата из пяти квартир, находящихся в собственности одна расположена в Германии. Причем она самая большая по площади — 115 кв. м. Помимо этого, у него в собственности имеется дача, восемь земельных участков, семь машиномест и гаражей, два нежилых помещения. Заработал Великий в 2020 году 22 млн рублей, что на 15 млн меньше, чем годом ранее.

У жены югорского парламентария во владении оказался земельный участок и жилой дом на Кипре. Помимо этого, у нее в собственности на территории России имеется еще четыре земельных участка, жилой дом, четыре квартиры, несколько гаражей и нежилых помещений. Супруга Великого заработала в 2020 году десять млн рублей и поменяла машину на Volkswagen Tiguan.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО опубликовали доходы за 2020 годы. Самыми бедными парламентариями оказались представили фракции ЛДПР — Андрей Миляев и Евгений Данников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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