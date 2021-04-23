В Пермском крае при пожаре погибли трое детей

Пожар произошел в частном доме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в посёлке Утес в Пермском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь краевого минздрава.

«Тела трёх детей вынесены из частного дома, где произошел пожар», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь министерства. Уточнятся, что ЧП произошло в поселке Утес Чусовского городского округа. Сейчас устанавливаются Обстоятельства и причины трагедии.

По информации telegram-канала Life Shot, в помещении находились двое мальчиков семи и восьми лет, а также трехлетние двойняшки. В момент пожара их матери не было дома. Всего у женщины восемь детей, на четырех из которых она лишена родительских прав. Семья состоит на учете как неблагополучная.

В марте в Добрянском округе Пермского края во время пожара в жилом доме были обнаружены погибшими двое взрослых и двое детей. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, еще один несовершеннолетний сумел выбраться из горящего дома.