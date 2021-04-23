На пожаре в ХМАО погибли дети

Пожар произошел в частном доме (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте двое детей погибли в результате пожара в в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в садово-огородном товариществе (СОТ) «Виктория». Координацией работы правоохранительных органов занялся прокурор города Сургута Леонид Балин. В рамках проверки оценят соблюдение пожарной безопасности, реагирование экстренных служб, а также работу органов безнадзорности в отношении данной семьи.

О причинах пожара и судьбе родителей погибших детей не сообщается. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей ГУ МЧС России по ХМАО. На звонок корреспондента никто не ответил.