23 апреля 2021
22 апреля 2021

На пожаре в ХМАО погибли дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Пожар произошел в частном доме (архивное фото) Фото:

В Сургуте двое детей погибли в результате пожара в в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в садово-огородном товариществе (СОТ) «Виктория». Координацией работы правоохранительных органов занялся прокурор города Сургута Леонид Балин. В рамках проверки оценят соблюдение пожарной безопасности, реагирование экстренных служб, а также работу органов безнадзорности в отношении данной семьи.

О причинах пожара и судьбе родителей погибших детей не сообщается. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей ГУ МЧС России по ХМАО. На звонок корреспондента никто не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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