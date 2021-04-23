Следователи назвали причину пожара в ХМАО, в котором погибли дети

Погибшие в пожаре дети находились на втором этаже дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

По версии следователей пожар в частном доме в Сургуте, в котором погибло двое детей, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Приченение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО.

«В результате пожара погибли 3- и 7-летние дети, находившиеся на втором этаже дома во время возгорания. Бабушка и дедушка, с которыми оставались в доме погибшие дети, госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения», — отметили в управлении.

Пожар в частном доме произошел после полуночи 24 апреля. Инцедент случился в садово-огородном товариществе (СОТ) «Виктория».