Умерла разведчица, работавшая с матерью убийцы Троцкого

Она окончила Свердловскую межкраевую школу НКВД и была направлена на Украинский фронт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве 24 апреля. Ей было 98 лет. Информацию о смерти женщины сообщила ее дочь Ирина.

«Мамы не стало в четверг», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости».

Зинаида Батраева окончила Свердловскую межкраевую школу НКВД и была направлена на Украинский фронт, в город Калач. Кроме того, она сотрудничала с агентом советской разведки и руководителем агентурной группы Каридад Меркадер. Ее сын Рамон Меркадер был осужден за убийство советского революционера и государственного деятеля Льва Троцкого.

О жизни Батраевой написано в книге Владимира Антонова «Женские судьбы разведки». Разведчица участвовала в оперативных мероприятиях и добывала ценную информацию. Она провела в заграничных командировках 25 лет, приводит информацию « Царьград» .