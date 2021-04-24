Умерла разведчица, работавшая с матерью убийцы Троцкого

Советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве 24 апреля. Ей было 98 лет. Информацию о смерти женщины сообщила ее дочь Ирина.
«Мамы не стало в четверг», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости».
Зинаида Батраева окончила Свердловскую межкраевую школу НКВД и была направлена на Украинский фронт, в город Калач. Кроме того, она сотрудничала с агентом советской разведки и руководителем агентурной группы Каридад Меркадер. Ее сын Рамон Меркадер был осужден за убийство советского революционера и государственного деятеля Льва Троцкого.
О жизни Батраевой написано в книге Владимира Антонова «Женские судьбы разведки». Разведчица участвовала в оперативных мероприятиях и добывала ценную информацию. Она провела в заграничных командировках 25 лет, приводит информацию «
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