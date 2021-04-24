Умерла разведчица, работавшая с матерью убийцы Троцкого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Она окончила Свердловскую межкраевую школу НКВД и была направлена на Украинский фронт Фото:

Советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве 24 апреля. Ей было 98 лет. Информацию о смерти женщины сообщила ее дочь Ирина.

«Мамы не стало в четверг», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости».

Зинаида Батраева окончила Свердловскую межкраевую школу НКВД и была направлена на Украинский фронт, в город Калач. Кроме того, она сотрудничала с агентом советской разведки и руководителем агентурной группы Каридад Меркадер. Ее сын Рамон Меркадер был осужден за убийство советского революционера и государственного деятеля Льва Троцкого.

О жизни Батраевой написано в книге Владимира Антонова «Женские судьбы разведки». Разведчица участвовала в оперативных мероприятиях и добывала ценную информацию. Она провела в заграничных командировках 25 лет, приводит информацию «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...