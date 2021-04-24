Политик объяснил, почему в ходе послания Федеральному собранию президент не сказал «ни слова о пенсионерах» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ближайший месяц российские власти примут решение о возобновлении индексации пенсий работающим гражданам. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим», — сказал депутат во время партийного мероприятия. По его мнению, российский президент Владимир Путин не сказал об этом в ходе своего послания Федеральному собранию, из-за плохой работы правительства. «Правительство не выполнило поручение президента в том объеме и в тех качественных параметрах, в которых мы ставили эту задачу», — объяснил политик.

Ранее Миронов призвал правительство РФ уйти в отставку из-за низких темпов роста пенсионных выплат. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в его ведомстве подготовили ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, передает телеканал 360. Тем временем в Госдуму внесли законопроект, который предполагает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает VSE42.Ru.