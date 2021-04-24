Юрист заявил об опасности переноса отпуска в майские выходные

Россияне могут лишиться выходных при переносе отпуска с майских праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне, которые брали отпуск на майские выходные, но решатся перенести его из-за указа президента, могут совсем потерять обещанный отдых. Дело в том, что работодатель на самом деле не обязан отпустить сотрудника в это время, объяснил URA.RU юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

«По договоренности с работодателем (можно перенести такой отпуск). <…> Период с 4 по 7 мая, который объявлен указом президента периодом нерабочих дней с сохранением заработной платы, не относится к праздничным. Необходимость наличия сотрудников на рабочем месте, если этот сотрудник необходим для функционирования организации, определяется самой организацией. То, что президент объявил нерабочие дни, не делает их автоматически выходными для всей страны. Непрерывные предприятия продолжат работать», — заявил Кофанов.

Таким образом, если работодатель пойдет на встречу и перенесет обещанный отпуск на другое время, сотрудник может вообще лишиться президентских выходных. Поэтому россиянам, которые взяли отпуск на удлиненные майские праздники, придется либо договариваться о переносе с работодателем, либо смириться и отгулять положенное, рассказал URA.RU руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«На эти четыре дня отпуск продляться не будет. Дело в том, что данные дни не попадают под нормы закона, обязывающие переносить дни отпуска. Они переносятся,<…> например, если отпуск попадет на 1 или 9 мая. Те, кто брал отпуск на эти дни пусть идут, гуляют отпуск. Либо пытаются договориться с работодателем о его переносе. Тут уже как работодателю будет угодно, это его право», — объяснил правовую сторону вопроса Бабич.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выходных в мае. Таким образом майские выходные продлятся с 1 по 11 мая. Согласно опросам, 23% россиян собирались взять отпуск на эти дни, чтобы продлить отдых.