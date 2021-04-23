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Пермский губернатор уехал на субботник в глубинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт- объект в Центральном парке. Курган , цпкио, субботник, уборка территории, мешки с мусором, мешки мусора
Дмитрий Махонин провел субботник в парке Победы в Полазне Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел субботник в поселке Полазна. Пост об этом он разместил на своей странице в Instagram.

«Впервые команда Правительства региона провела субботник не в центре Перми. Прибирались в Полазне, в знаковом для жителей поселка месте — парке Победы. Считаю, что надо уметь работать не только в своих кабинетах, но и заниматься физическим трудом», — подчеркнул Махонин.

После субботника губернатор проверил ход работ по возведению в Полазне больничного комплекса. Строительство медучреждения началось в середине октября.

Первое упоминание о небольшом поселении Полазна было датировано 1623 годом. Название деревня получила от одноименной речки. В конце XVIII века на территории поселка был построен и запущен железоделательный завод. В середине XX века открыты залежи нефти. Сейчас в поселке, находящемся на берегу Камского водохранилища, проживает больше 13 тысяч человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел субботник в парке Победы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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