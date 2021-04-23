Пермский губернатор уехал на субботник в глубинку

Дмитрий Махонин провел субботник в парке Победы в Полазне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел субботник в поселке Полазна. Пост об этом он разместил на своей странице в Instagram.

«Впервые команда Правительства региона провела субботник не в центре Перми. Прибирались в Полазне, в знаковом для жителей поселка месте — парке Победы. Считаю, что надо уметь работать не только в своих кабинетах, но и заниматься физическим трудом», — подчеркнул Махонин.

После субботника губернатор проверил ход работ по возведению в Полазне больничного комплекса. Строительство медучреждения началось в середине октября.

Первое упоминание о небольшом поселении Полазна было датировано 1623 годом. Название деревня получила от одноименной речки. В конце XVIII века на территории поселка был построен и запущен железоделательный завод. В середине XX века открыты залежи нефти. Сейчас в поселке, находящемся на берегу Камского водохранилища, проживает больше 13 тысяч человек.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел субботник в парке Победы @mahonindn, instagram