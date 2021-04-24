24 апреля 2021

ГИБДД предупредила о массовых проверках водителей по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, медицинская маска, гибдд, проверка на дорогах
Рейды будут проходить каждые выходные Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать машины и проверять водителей на наличие признаков алкогольного опьянения. Рейды будут проходить каждые выходные во всех регионах страны.

В субботу и воскресенье проверки пройдут в Кировской, Пензенской, Тверской областях, Республике Адыгее и другие российских регионах. По информации РБК, практически во всех случаях инспекторов будет интересовать наличие признаков алкогольного опьянения. Госавтоинспекция призвала представителей общественности и СМИ принять участие в так называемых «сплошных проверках».

Ранее у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде или устроивших ДТП, предложили конфисковывать автомобиль в пользу государства. Проект поправок уже внесли в Государственную думу. Авторы инициативы привели в качестве аргумента данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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