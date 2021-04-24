ГИБДД предупредила о массовых проверках водителей по всей России

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать машины и проверять водителей на наличие признаков алкогольного опьянения. Рейды будут проходить каждые выходные во всех регионах страны.
В субботу и воскресенье проверки пройдут в Кировской, Пензенской, Тверской областях, Республике Адыгее и другие российских регионах. По информации РБК, практически во всех случаях инспекторов будет интересовать наличие признаков алкогольного опьянения. Госавтоинспекция призвала представителей общественности и СМИ принять участие в так называемых «сплошных проверках».
Ранее у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде или устроивших ДТП, предложили конфисковывать автомобиль в пользу государства. Проект поправок уже внесли в Государственную думу. Авторы инициативы привели в качестве аргумента данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения.
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