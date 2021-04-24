24 апреля 2021

В Гидрометцентре пообещали россиянам аномальных холод

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики не исключают, что местами пройдет дождь со снегом Фото:

В центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая ожидается аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1—2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Он уточнил, что будет облачно, но интенсивных осадков не ожидается. Местами возможны дожди с мокрым снегом. Холод он объяснил циклоном, который сформировался на севере Европы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве на выходных ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков. Также в столичном регионе обещали похолодание до +4 градусов. Синоптики не исключили заморозков по утром.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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