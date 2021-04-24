24 апреля 2021

На Украине назвали предложение России «дрянью и провокацией»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, украина, турция, черное море, страны, европа, политическая карта
Бывший министр иностранных дел Украины негативно оценил предложение России. Фото:

Предложение России провести встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция. Страны, регулирующие ситуацию на востоке Украины) в Донбассе является провокацией, цель которой — показать, что на подконтрольной Киеву территории, якобы, идет гражданская война. Такое заявление сделал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Предложение казака и России встретиться с нормандской четверкой на оккупированном Донбассе — это дрянь и провокация. Единственная цель — показать, что в Украине якобы гражданская война», — написал Климкин в Facebook. По его мнению, встреча в Донбассе, якобы, «легализует» получение жителями непризнанных республик ДНР и ЛНР российских паспортов, а этот процесс, якобы, делает Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе бессмысленными.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил странам «нормандского формата» провести встречу в Донбассе, пригласив на нее и представителей ДНР и ЛНР. А за два дня до этого украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина провести встречу в районе боевых действий на территории Донбасса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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