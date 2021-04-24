Продюсер Яна Рудковская показала фанатам фотографию, на которой она сидит рядом с электрическим скатом. Соответствующий пост она выложила в своем instagram-аккаунте.
«Общаюсь с моими друзьями — скатами», — написала Рудковская под фото с опасной рыбой. Знаменитость спросила своих подписчиков, хотели бы они посмотреть видео, на котором она сидит рядом со скатами.
Комментаторы поинтересовались, опасен ли электрический скат. Рудковская подтвердила, что существо может нанести вред человеку, но заявила, что хочет подружиться с рыбой.
Фанаты посоветовали Рудковской быть осторожной и написали, что от нападений электрических скатов каждый год погибают 3000 человек. Они подчеркнули, что такая реакция рыбы является защитой.
Ранее Рудковская рассказала, что социальная сеть Instagram, где она делится с подписчиками новыми фото, приносит продюсеру более миллиона долларов в год. Она добавила, что также получает доходы от рекламы. Футболист Владислав Радимов возмутился высказываниями Рудковской и попросил ее быть скромнее, передает
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