Владимир Жириновский мог лишиться свободы из-за советских значков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как в студенческие годы чуть не угодил на 20 лет в тюрьму. Его арестовали в 1969 году за раздачу значков.

Депутат Госдумы учился в те годы в Институте восточных языков при МГУ, изучал турецкий и был направлен переводчиком в восточную страну. «Советские деньги нельзя было вывозить из страны. Чтобы не попасть под статью, я купил на них значков в киоске. А в Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ», — отметил Жириновский, сообщает в своем telegram-канале «Комсомольская правда».

По словам лидера ЛДПР, комитет госбезопасности подумал, что он шпион. «Вот за эти значки (а на них Аврора, серп и молот, кремлевские башни) меня и арестовали. Наказание грозило — 20 лет тюрьмы», — заявил Жириновский. Однако судья разобрался в деле и юного студента оправдали.

Депутату 25 апреля исполнилось 75 лет. В честь юбилея президент страны Владимир Путин вручил Жириновскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.