Жириновский в день 75-летия получил новый статус

Глава России Владимир Путин вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.
Жириновский в свой 75-й день рождения получил от Путина государственную награду «За заслуги перед Отечеством» I степени, пишет сайт
В пресс-службе подчеркнули, что Путин похвалил Жириновского за активную деятельность в области создания законов. Награждение приурочено к 75-летию политика 25 апреля.
Ранее Жириновский рассказал, что мечтает стать президентом России. Политик отметил, что планирует баллотироваться на этот пост еще три раза.
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