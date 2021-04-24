24 апреля 2021

Жириновский в день 75-летия получил новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Глава России Владимир Путин вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Жириновский в свой 75-й день рождения получил от Путина государственную награду «За заслуги перед Отечеством» I степени, пишет сайт MK.Ru со ссылкой на сообщение пресс-службы президента. Глава РФ отметил политика за вклад в укрепление государственности страны, а также за развитие парламентаризма.

В пресс-службе подчеркнули, что Путин похвалил Жириновского за активную деятельность в области создания законов. Награждение приурочено к 75-летию политика 25 апреля.

Ранее Жириновский рассказал, что мечтает стать президентом России. Политик отметил, что планирует баллотироваться на этот пост еще три раза.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...