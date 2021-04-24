Из-за происшествия в квартире выбило окна (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из жилых домов Новоуральска (Свердловская область) прогремел взрыв, из-за которого погибли два человека. Предполагается, что в квартире взорвалась граната. Источник в городских силовых кругах рассказал URA.RU подробности инцидента.

«Взрыв произошел вечером 24 апреля. На место первым делом выехала газовая служба, но они не обнаружили следов взрыва газа, а так как в квартире было два трупа, данные передали в полицию и ФСБ. Погибшие — 19-летняя девушка и мужчина 39 лет. В их квартире был обнаружен запал от гранаты, окна при этом выбиты, а стены посечены осколками», — сообщил источник.

Основной версией произошедшего считают взрыв гранаты, однако источник в следственном отделе Новоуральска рассказал URA.RU, что рассматриваются и другие версии. По предварительной информации, оба погибших выпивали во время происшествия.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой областного Следственного комитета, однако дозвониться не удалось. В областном ГУ МВД от комментариев отказались.