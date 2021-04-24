24 апреля 2021
23 апреля 2021

В Новоуральске в квартире прогремел взрыв. Источник URA.RU раскрыл подробности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Из-за происшествия в квартире выбило окна (архивное фото) Фото:

В одном из жилых домов Новоуральска (Свердловская область) прогремел взрыв, из-за которого погибли два человека. Предполагается, что в квартире взорвалась граната. Источник в городских силовых кругах рассказал URA.RU подробности инцидента.

«Взрыв произошел вечером 24 апреля. На место первым делом выехала газовая служба, но они не обнаружили следов взрыва газа, а так как в квартире было два трупа, данные передали в полицию и ФСБ. Погибшие — 19-летняя девушка и мужчина 39 лет. В их квартире был обнаружен запал от гранаты, окна при этом выбиты, а стены посечены осколками», — сообщил источник.

Основной версией произошедшего считают взрыв гранаты, однако источник в следственном отделе Новоуральска рассказал URA.RU, что рассматриваются и другие версии. По предварительной информации, оба погибших выпивали во время происшествия.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой областного Следственного комитета, однако дозвониться не удалось. В областном ГУ МВД от комментариев отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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