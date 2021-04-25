В правительственной структуре ХМАО идет масштабная реформа

Пока «Ипотечное агентство Югры» работает без генерального директора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор «Ипотечного агентства Югры» Евгений Чепель понижен в должности и теперь занимает пост заместителя руководителя организации. А сама правительственная структура находится в стадии глубокой реорганизации. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному департаменту строительства.

«„Ипотечное агентство Югры“ больше не занимается помощью льготникам в решении их жилищных вопросов, не выдает субсидии и не компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам для населения. Теперь агентство будет выступать в качестве заказчика для строительства жилья по госпрограммам. [Экс-генеральный директор „Ипотечного агентства Югры“ Евгений] Чепель стал замом. Кто займет его прежнее кресло — неизвестно», — рассказал инсайдер.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Чепель не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. На сайте «Ипотечного агентства Югры» лишь значится информация о том, что оно «завершило работу в качестве оператора и передало свои полномочия в части реализации государственной программы ХМАО — Югры „Развитие жилищной сферы“ новому оператору». На какую структуру теперь возложены эти обязанности, не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ипотечное агентство Югры» было втянуто в громкий скандал с участниками региональных жилищных программ. Сразу несколько сотен семей обвинялись в том, что на момент получения компенсаций от окружного бюджета у них была недвижимость в других регионах России. Поэтому от югорчан требовали вернуть обратно деньги, которые они получали от окружных властей. Суммы доходили до миллиона рублей.