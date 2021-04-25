Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в два раза снизить штрафы для малого бизнеса за картели и антиконкурентные соглашения при их оплате в течение 20 дней. Соответствующий проект поправок внесен в Правительство РФ.
«Механизм может стать предупреждением тем, кто нарушил законодательство, в том числе непреднамеренно, снижение же штрафа будет стимулировать к его добровольной своевременной оплате», — цитирует представителей ФАС «
Сейчас штрафы за картели по КоАП — от 3% до 15% выручки от реализации товара, но не менее 100 тысяч рублей. За антиконкурентные соглашения — 1—5% такой выручки, но не менее 50 тысяч. В ФАС считают, что инициатива сбалансирует финансовые риски компаний и исключит негативные последствия для продолжения бизнеса.
Подписывайтесь на URA.RU в