25 апреля 2021

ФАС предложила вдвое снизить штрафы для бизнеса. Но есть условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
ФАС снизит штрафы, чтобы повысить их собираемость Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в два раза снизить штрафы для малого бизнеса за картели и антиконкурентные соглашения при их оплате в течение 20 дней. Соответствующий проект поправок внесен в Правительство РФ.

«Механизм может стать предупреждением тем, кто нарушил законодательство, в том числе непреднамеренно, снижение же штрафа будет стимулировать к его добровольной своевременной оплате», — цитирует представителей ФАС «Коммерсант».

Сейчас штрафы за картели по КоАП — от 3% до 15% выручки от реализации товара, но не менее 100 тысяч рублей. За антиконкурентные соглашения — 1—5% такой выручки, но не менее 50 тысяч. В ФАС считают, что инициатива сбалансирует финансовые риски компаний и исключит негативные последствия для продолжения бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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