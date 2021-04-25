На Челябинскую область обрушатся грозы

Первая гроза ожидается в начале мая Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в начале мая синоптики прогнозируют первые грозы. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«Первая гроза в Челябинской области прогнозируется на 4 мая. К этому дню дневные температуры повысятся до 22-24 градусов тепла, ночные ожидаются до 9-11 градусов выше нуля», — говорится на сайте «Гисметео».

Предстоящая неделя в регионе будет ветреной. 26 и 29 апреля порывы ветра могут достигать 15-16 метров в секунду. В области будет преобладать переменная облачность, возможны небольшие дожди. Кроме того, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

До первой настоящей жары с грозами челябинцев ожидают стабильные 11-13 градусов выше нуля днем и порядка 2-4 градусов тепла в ночное время. Однако садоводам рано задумываться о высадке овощных культур в открытый грунт: к 1 мая в регионе ожидается понижение ночных температур до нулевой отметки, а в горных районах и низинах могут быть заморозки на почве.