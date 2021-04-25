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На Челябинскую область обрушатся грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Первая гроза ожидается в начале мая Фото:

В Челябинской области в начале мая синоптики прогнозируют первые грозы. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«Первая гроза в Челябинской области прогнозируется на 4 мая. К этому дню дневные температуры повысятся до 22-24 градусов тепла, ночные ожидаются до 9-11 градусов выше нуля», — говорится на сайте «Гисметео».

Предстоящая неделя в регионе будет ветреной. 26 и 29 апреля порывы ветра могут достигать 15-16 метров в секунду. В области будет преобладать переменная облачность, возможны небольшие дожди. Кроме того, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

До первой настоящей жары с грозами челябинцев ожидают стабильные 11-13 градусов выше нуля днем и порядка 2-4 градусов тепла в ночное время. Однако садоводам рано задумываться о высадке овощных культур в открытый грунт: к 1 мая в регионе ожидается понижение ночных температур до нулевой отметки, а в горных районах и низинах могут быть заморозки на почве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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