25 апреля 2021

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, новостройки, недвижимость, академ риверсайд, жилье
Максим Зайцев предложил увеличить налоговый вычет за покупку недвижимости Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий увеличение суммы налогового вычета за покупку жилья или его строительство с 2 млн до 3 млн. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента РФ от партии ЛДПР Максим Зайцев.

«Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник», — цитирует РИА «Новости» Зайцева. Он подчеркнул, что предложит назначать россиянам налоговый вычет за каждое купленное или построенное жилье. Сейчас вычет можно получить только один раз в жизни. При этом на сумму налогового вычета будет наложено ограничение в 3 млн рублей. Такие же условия действуют в случае получения вычета за выплату процентов по кредиту.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба изменила порядок оформления налогового вычета. Согласно новым правилам, россияне смогут получить соответствующую услугу в электронном виде — через сайт ФНС. При этом средства по вычету придут на счет налогоплательщика в течение 15 дней.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...