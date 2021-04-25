В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья

В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий увеличение суммы налогового вычета за покупку жилья или его строительство с 2 млн до 3 млн. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента РФ от партии ЛДПР Максим Зайцев.
«Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник», — цитирует РИА «Новости» Зайцева. Он подчеркнул, что предложит назначать россиянам налоговый вычет за каждое купленное или построенное жилье. Сейчас вычет можно получить только один раз в жизни. При этом на сумму налогового вычета будет наложено ограничение в 3 млн рублей. Такие же условия действуют в случае получения вычета за выплату процентов по кредиту.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба изменила порядок оформления налогового вычета. Согласно новым правилам, россияне смогут получить соответствующую услугу в электронном виде — через сайт ФНС. При этом средства по вычету придут на счет налогоплательщика в течение 15 дней.
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