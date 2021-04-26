Аналитик объяснил, как сэкономить 30% на покупке квартиры

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Вадим Зайков рассказал, что при покупке залоговой недвижимости можно сэкономить до 30% ее стоимости Фото:

Чтобы сэкономить до 30% рыночной стоимости недвижимости, стоит купить объект, который находится в залоге. Об этом сообщил эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Зайкова, купить залоговую квартиру можно со скидкой 30% от рыночной цены. Эксперт отметил, что такой способ покупки недвижимости выбирают многие россияне.

Однако Зайков рассказал, что объекты, выставленные на продажу после ареста, необходимо тщательно проверять. В частности, необходимо провести юридическую экспертизу квартиры. Эксперт уверен, что все документы нужно проверить до заключения сделки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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