Аналитик объяснил, как сэкономить 30% на покупке квартиры

Вадим Зайков рассказал, что при покупке залоговой недвижимости можно сэкономить до 30% ее стоимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы сэкономить до 30% рыночной стоимости недвижимости, стоит купить объект, который находится в залоге. Об этом сообщил эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Зайкова, купить залоговую квартиру можно со скидкой 30% от рыночной цены. Эксперт отметил, что такой способ покупки недвижимости выбирают многие россияне.

Однако Зайков рассказал, что объекты, выставленные на продажу после ареста, необходимо тщательно проверять. В частности, необходимо провести юридическую экспертизу квартиры. Эксперт уверен, что все документы нужно проверить до заключения сделки.