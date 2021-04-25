25 апреля 2021
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Челябинская ЕР назвала самый конкурентный округ в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск, колесников олег
У Олега Колесников на праймериз 14 соперников Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Наибольшее количество заявлений на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в одномандатных округах Челябинской области подано в Златоустовском округе. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по проведению праймериз. В этом округе подано 15 заявлений.

«По состоянию на 26 апреля региональный оргкомитет зарегистрировал 95 кандидатов. Из них 63 кандидата заявились по спискам», — уточнили в оргкомитете и перечислили данные по округам.

  • Челябинский одномандатный избирательный округ №189 — 8 кандидатов,
  • Металлургический одномандатный избирательный округ №190 — 14 кандидатов,
  • Коркинский одномандатный избирательный округ №191 — 12 кандидатов,
  • Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192 — 4 кандидата,
  • Златоустовский одномандатный избирательный округ №193 — 15 заявлений.

В Челябинском округе ЕР поддерживает вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, в Металлургическом — депутата Госдумы Владимира Бурматова, в Коркинском — главврача детской горбольницы №8 в Челябинске Антона Рыжего, в Магнитогорском — депутата Виталия Бахметьева, в Златоустовском — депутата Олега Колесниковв. Часть соперников Колесникова на праймериз работает в близких ему коммерческих структурах. «Они выдвинулись, чтобы на дебатах критиковать его соперников», — сообщил URA.RU источник в ЕР. Телефон Колесникова не отвечает.

Прием документов на праймериз продлится до 29 апреля. Голосование состоится с 24 по 30 мая. Победители смогут выдвинуться от ЕР на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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