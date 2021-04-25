Челябинская ЕР назвала самый конкурентный округ в Госдуму

У Олега Колесников на праймериз 14 соперников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Наибольшее количество заявлений на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в одномандатных округах Челябинской области подано в Златоустовском округе. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по проведению праймериз. В этом округе подано 15 заявлений.

«По состоянию на 26 апреля региональный оргкомитет зарегистрировал 95 кандидатов. Из них 63 кандидата заявились по спискам», — уточнили в оргкомитете и перечислили данные по округам.

Челябинский одномандатный избирательный округ №189 — 8 кандидатов,

Металлургический одномандатный избирательный округ №190 — 14 кандидатов,

Коркинский одномандатный избирательный округ №191 — 12 кандидатов,

Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 192 — 4 кандидата,

Златоустовский одномандатный избирательный округ №193 — 15 заявлений.

В Челябинском округе ЕР поддерживает вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, в Металлургическом — депутата Госдумы Владимира Бурматова, в Коркинском — главврача детской горбольницы №8 в Челябинске Антона Рыжего, в Магнитогорском — депутата Виталия Бахметьева, в Златоустовском — депутата Олега Колесниковв. Часть соперников Колесникова на праймериз работает в близких ему коммерческих структурах. «Они выдвинулись, чтобы на дебатах критиковать его соперников», — сообщил URA.RU источник в ЕР. Телефон Колесникова не отвечает.

Прием документов на праймериз продлится до 29 апреля. Голосование состоится с 24 по 30 мая. Победители смогут выдвинуться от ЕР на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре.