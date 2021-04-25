Выигрыш тюменка предпочла забрать деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная тюменка Ульяна Пушкарская выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 600 тыс. рублей. Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей. Победительница призналась, что забыла о выигрышном билете и узнала о победе через две недели после тиража.

«Я забыла про этот билет, а мама участвует в лотереях регулярно, и она напомнила, что пора бы проверить результаты тиража. Когда я увидела выигрыш, подумала, показалось», — рассказала Ульяна организаторам лотереи.

Выигрыш тюменка предпочла забрать деньгами. Часть средств она потратит на ремонт своего дома, часть — на косметические процедуры. В «Столото» добавили, что Пушкарская работает ветеринарным санитаром и воспитывает троих детей.

В 2021 году тюменцы уже становились обладателями крупных выигрышей в лотерею. Ранее агентство писало, что по итогам новогоднего розыгрыша шестеро жителей области получили по миллиону рублей.