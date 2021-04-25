Шипулин получит поддержку на выборах в Госдуму

Антон Шипулин вновь выдвинулся в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Биатлонист Антон Шипулин планирует выдвинуться в Госдуму по одномандатному Серовскому округу в Свердловской области. Необходимые для участия в праймериз документы он сдал в оргкомитет «Единой Росcии», передает корреспондент URA.RU. Во время агитации Шипулину придется взаимодействовать с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, который выдвинулся в Госдуму и заксобрание на той же территории, что может увеличить шанс биатлониста.

«Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать», — оценил свои шансы на избрание в Серовском округе Антон Шипулин. В то же время источник, знакомый с ситуацией в округе отметил, что рейтинг биатлониста недостаточно высок. «В округе он проработал два года, не самая хорошая узнаваемость, поэтому помощь Сергея Бидонько, которого хорошо знают на севере области, будет кстати», — высказал свое мнение собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергею Бидонько предложили выдвигаться в Госдуму по родному для него Саровскому округу. Кандидатуру Шипулина рассматривали для вхождения в региональный список «Единой России» под четвертым номером.