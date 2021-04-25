25 апреля 2021
24 апреля 2021

Шипулин получит поддержку на выборах в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, шипулин антон
Антон Шипулин вновь выдвинулся в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Биатлонист Антон Шипулин планирует выдвинуться в Госдуму по одномандатному Серовскому округу в Свердловской области. Необходимые для участия в праймериз документы он сдал в оргкомитет «Единой Росcии», передает корреспондент URA.RU. Во время агитации Шипулину придется взаимодействовать с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, который выдвинулся в Госдуму и заксобрание на той же территории, что может увеличить шанс биатлониста.

«Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать», — оценил свои шансы на избрание в Серовском округе Антон Шипулин. В то же время источник, знакомый с ситуацией в округе отметил, что рейтинг биатлониста недостаточно высок. «В округе он проработал два года, не самая хорошая узнаваемость, поэтому помощь Сергея Бидонько, которого хорошо знают на севере области, будет кстати», — высказал свое мнение собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергею Бидонько предложили выдвигаться в Госдуму по родному для него Саровскому округу. Кандидатуру Шипулина рассматривали для вхождения в региональный список «Единой России» под четвертым номером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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