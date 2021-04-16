Свердловский вице-губернатор может пойти в госдуму по одномандатному округу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Задержке с подачей документов на праймериз «Единой России» вице-губернатором Сергеем Бидонько нашлось объяснение. Чиновник срочно меняет формат своего участия в кампании по выборам в Госдуму, сообщили URA.RU инсайдеры, близкие руководству регионального отделения ЕР.

«Ранее предполагалось, что он займет 4-е место в региональном партийном списке после свердловского губернатора Евгения Куйвашева, соавтора поправок в Конституцию Павла Крашенинникова, сопредседателя областного ОНФ Жанны Рябцевой]. Однако есть опасение, что это место может оказаться непроходным», — поделился собеседник агентства. По их словам, Бидонько предложили выдвигаться по родному для него Серовскому избирательному округу, а в список включить популярного биатлониста Антона Шипулина, который должен принести партии власти дополнительные проценты. «Вице-губернатор взял паузу, чтобы обсудить эту конфигурацию с губернатором», — утверждает источник.

Другой инсайдер отметил, что политический вице-губернатор хотел попасть в список, чтобы отработать компанию, а затем сохранить свою должность, отказавшись от мандата. Однако на его возвращении в законодательную власть настаивает губернатор.

До самого Сергея Бидонько на момент публикации дозвониться не удалось. В департаменте информполитики региона не стали комментировать избирательную кампанию. В пресс-службе реготделения ЕР сначала проанонсировали подачу документов Бидонько на праймериз, потом сообщили о ее переносе на 19 апреля. О причинах не сообщалось.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что в случае выдвижения в одномандатном округе Бидонько легко победит конкурентов. Коллега Русакова Михаил Коробельников уверен, что список ЕР может взять и три, и четыре мандата. «Но для этого руководству партячейки необходимо отказаться от старых шаблонов работы и учесть реалии постковидного кризиса», — подчеркивает политолог.