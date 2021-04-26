Власти Москвы раскрыли, что сделают с пьяными медсестрами. Персонал избивал пожилую пациентку

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Заседание городской думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
Представители депздрава Москвы проводят проверку больницы имени Иноземцева Фото:

Власти Москвы проводят проверку по факту поведения медперсонала в московской больнице имени Иноземцева. Департамент здравоохранения столицы обещает уволить пьянствующих на работе медсестер и наказать руководство учреждения. Об этом URA.RU сообщили в столичном депздраве.

Инцидент в больнице произошел 26 апреля. В сети распространилось видео с пьяными медсестрами. Персонал больницы оставил пост, не давал больным лекарств и мешал спать. Позднее пьяные медсестры начали оскорблять и избивать пожилую пациентку, угрожая отвезти ее в морг.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», — заверили URA.RU в пресс-службе депздрава Москвы.

После сообщений СМИ о буйствующих медсестрах в больницу выехала служба медицинской инспекции и представители депздрава, отметили в пресс-службе. На место вызвали главврача для дачи объяснений по факту случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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