Представители депздрава Москвы проводят проверку больницы имени Иноземцева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Москвы проводят проверку по факту поведения медперсонала в московской больнице имени Иноземцева. Департамент здравоохранения столицы обещает уволить пьянствующих на работе медсестер и наказать руководство учреждения. Об этом URA.RU сообщили в столичном депздраве.

Инцидент в больнице произошел 26 апреля. В сети распространилось видео с пьяными медсестрами. Персонал больницы оставил пост, не давал больным лекарств и мешал спать. Позднее пьяные медсестры начали оскорблять и избивать пожилую пациентку, угрожая отвезти ее в морг.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», — заверили URA.RU в пресс-службе депздрава Москвы.

После сообщений СМИ о буйствующих медсестрах в больницу выехала служба медицинской инспекции и представители депздрава, отметили в пресс-службе. На место вызвали главврача для дачи объяснений по факту случившегося.