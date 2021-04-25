Медперсонал выпивал на дежурстве и не давал лекарств пациентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сети распространяется запись, на которой, по данным СМИ, медсестры городской клинической больницы имени Иноземцева Москвы выпивают на работе, оскорбляют пожилую пациентку и издеваются над ней. Видео с происходящим сняла одна из пациенток. В ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин.

«Мы с соседками слушали пьяные оры. Медсестры там все выпили. Потом в палату вваливается пьяная медсестра, покачивается, говорит, что уже пора спать», — заявила пациентка «Пятому каналу». По ее словам, в тот вечер медсестры не дали больным необходимых лекарств.

После объявления отбоя медсестер вывела из себя пожилая пациентка, которая не могла уснуть. По словам собеседницы телеканала, медсестры сначала оскорбляли женщину, а затем вывели ее в коридор, угрожая отправить в морг. «Послышались хлопки, шлепки и крики бабушки. Обзывали ее страшными словами. Потом вывезли в коридор, говорили, что в морг отвезут», — добавила она.

На кадрах, снятых женщиной, действительно видны медработницы в нетрезвом виде. Также пациентка сняла медицинский пост, на котором в ночное время отсутствовал персонал. Позднее на видео слышны крики пожилой женщины и угрозы, поступающие в ее адрес от медперсонала. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что глава ведомства Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту случившегося.

URA.RU направило запрос в Департамент здравоохранения Москвы. Агентство опубликует ответ после его получения.