Сенатор Пушков идет на выборы в Перми

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков вновь хочет стать депутатом заксобрания Пермского края Фото:

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков подал документы для участия в праймериз «Единой России». Пресс-служба пермского реготделения партии в своем telegram-канале сообщает, что Пушков планирует стать депутатом законодательного собрания Пермского края.

«Заявление на участие в предварительном голосовании „Единой России“ по выборам в законодательное собрание Пермского края подал Алексей Пушков», — сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России». Пушков в случае победы на праймериз будет включен в партийный список региональной группы № 23 (Осинская) по единому краевому избирательному округу.

Пушков в 2016 году уже избирался депутатом заксобрания Пермского края. На первом пленарном заседании депутаты приняли решение о направлении Пушкова в Совет Федерации. URA.RU рассказывало, что в 2021 году вместо Пушкова в верхнюю палату парламента страны могли направить бывшего мэра Перми Игоря Шубина. События могли бы развиваться по такому сценарию, если бы Пушков пошел на выборы в другом регионе.

Выборы в Госдуму, а также в законодательное собрание Пермского края пройдут в единый день голосования. Также 19 сентября пермяки выберут депутатов гордумы Перми. Предварительное голосование «Единой России» состоится в конце мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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