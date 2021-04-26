Сенатор Пушков идет на выборы в Перми

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков подал документы для участия в праймериз «Единой России». Пресс-служба пермского реготделения партии в своем telegram-канале сообщает, что Пушков планирует стать депутатом законодательного собрания Пермского края.
«Заявление на участие в предварительном голосовании „Единой России“ по выборам в законодательное собрание Пермского края подал Алексей Пушков», — сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России». Пушков в случае победы на праймериз будет включен в партийный список региональной группы № 23 (Осинская) по единому краевому избирательному округу.
Пушков в 2016 году уже избирался депутатом заксобрания Пермского края. На первом пленарном заседании депутаты приняли решение о направлении Пушкова в Совет Федерации. URA.RU рассказывало, что в 2021 году вместо Пушкова в верхнюю палату парламента страны могли направить бывшего мэра Перми Игоря Шубина. События могли бы развиваться по такому сценарию, если бы Пушков пошел на выборы в другом регионе.
Выборы в Госдуму, а также в законодательное собрание Пермского края пройдут в единый день голосования. Также 19 сентября пермяки выберут депутатов гордумы Перми. Предварительное голосование «Единой России» состоится в конце мая.
Подписывайтесь на URA.RU в