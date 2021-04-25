Водитель моторки из ЯНАО отправлен в колонию за гибель матери

Инспекторы ГИМС ЯНАО начнут охоту на пьяных лодочников с началом навигации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Тазовского района ЯНАО признан виновным в гибели собственной матери и проведет полгода в колонии общего режима. Как сообщает следственное управление СКР по ЯНАО, мужчина управлял моторной лодкой, находясь в нетрезвом состоянии, и не уследил за пассажиркой, которая выпала за борт.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2.1 статьи 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, управлял моторной лодкой «Обь-3» и произвел маневр на мелководье. В итоге женщина, находившаяся в лодке без спасательного жилета, выпала за борт, ударилась о лодку и оказалась под днищем. От полученных телесных повреждений мать судоводителя скончалась.

В Государственной инспекции по маломерны судам (ГИМС) ГУ МЧС по ЯНАО пояснили, что рейды по выявлению нетрезвых судоводителей проводятся регулярно в течение всего периода навигации. «Рейды сезонные, они проводятся в период с весны до осени. У инспекторов есть приборы для определения алкоголя в крови, они имеют право отстранять нетрезвых граждан и лишать их права управления транспортом. С началом сезона рейды на водоемах будут проводиться согласно графикам», — сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.