10 сентября 2025

Пассажиры требуют запретить продажу алкоголя в аэропортах ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запрещать продажу в магазинах Duty Free региональные власти не могут
Запрещать продажу в магазинах Duty Free региональные власти не могут Фото:

Пассажиры, вылетающие рейсами из аэропортов Ямала, возмущены розничной торговлей спиртных напитков и их распитием в барах. По их мнению, употребление алкоголя на территории аэровокзалов чревато конфликтами и задержкой вылетов. Об этом один из пассажиров сообщил в чате с губернатором Ямала. Окружные власти считают, что не имеют права вводить подобные ограничения. 

«Не пора ли в аэропортах ЯНАО запретить продажу и употребление алкогольной продукции, а также не пускать в здание аэропорта лиц в алкогольном опьянении?» — задает свой вопрос  в telegram-канале «Обращения граждан» житель Ямала Сергей.

По мнению автора запроса, нетрезвые пассажиры провоцируют конфликты на территории аэрохабов, из-за них задерживаются вылеты самолетов. «Я думаю, что запрет этот без проблем можно ввести!» — уверен Сергей.

Между тем, региональные власти не видят законных возможностей для введения подобных ограничений. «Субъекты РФ не имеют права вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в кафе, барах, буфетах и ресторанах аэропортов», — ответили на запрос в окружном департаменте экономики. Там также пояснили, что федеральное законодательство не запрещает розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах или магазинах беспошлинной торговли. 

«То есть алкогольную продукцию запрещено продавать в обычных магазинах аэропортов, кроме заведений общепита и магазинов Duty Free», – сообщил источник.

Скандалят в аэропортах и в самолетах не только нетрезвые граждане. В июне 2025 года пассажир ямальской авиакомпании устроил скандал из-за того, что ему запретили спать в наушниках. Конфликт разбирал суд. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры, вылетающие рейсами из аэропортов Ямала, возмущены розничной торговлей спиртных напитков и их распитием в барах. По их мнению, употребление алкоголя на территории аэровокзалов чревато конфликтами и задержкой вылетов. Об этом один из пассажиров сообщил в чате с губернатором Ямала. Окружные власти считают, что не имеют права вводить подобные ограничения.  «Не пора ли в аэропортах ЯНАО запретить продажу и употребление алкогольной продукции, а также не пускать в здание аэропорта лиц в алкогольном опьянении?» — задает свой вопрос  в telegram-канале «Обращения граждан» житель Ямала Сергей. По мнению автора запроса, нетрезвые пассажиры провоцируют конфликты на территории аэрохабов, из-за них задерживаются вылеты самолетов. «Я думаю, что запрет этот без проблем можно ввести!» — уверен Сергей. Между тем, региональные власти не видят законных возможностей для введения подобных ограничений. «Субъекты РФ не имеют права вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в кафе, барах, буфетах и ресторанах аэропортов», — ответили на запрос в окружном департаменте экономики. Там также пояснили, что федеральное законодательство не запрещает розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах или магазинах беспошлинной торговли. Скандалят в аэропортах и в самолетах не только нетрезвые граждане. В июне 2025 года пассажир ямальской авиакомпании устроил скандал из-за того, что ему запретили спать в наушниках. Конфликт разбирал суд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...