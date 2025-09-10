Пассажиры требуют запретить продажу алкоголя в аэропортах ЯНАО

Пассажиры, вылетающие рейсами из аэропортов Ямала, возмущены розничной торговлей спиртных напитков и их распитием в барах. По их мнению, употребление алкоголя на территории аэровокзалов чревато конфликтами и задержкой вылетов. Об этом один из пассажиров сообщил в чате с губернатором Ямала. Окружные власти считают, что не имеют права вводить подобные ограничения.
«Не пора ли в аэропортах ЯНАО запретить продажу и употребление алкогольной продукции, а также не пускать в здание аэропорта лиц в алкогольном опьянении?» — задает свой вопрос в telegram-канале «Обращения граждан» житель Ямала Сергей.
По мнению автора запроса, нетрезвые пассажиры провоцируют конфликты на территории аэрохабов, из-за них задерживаются вылеты самолетов. «Я думаю, что запрет этот без проблем можно ввести!» — уверен Сергей.
Между тем, региональные власти не видят законных возможностей для введения подобных ограничений. «Субъекты РФ не имеют права вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в кафе, барах, буфетах и ресторанах аэропортов», — ответили на запрос в окружном департаменте экономики. Там также пояснили, что федеральное законодательство не запрещает розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах или магазинах беспошлинной торговли.
«То есть алкогольную продукцию запрещено продавать в обычных магазинах аэропортов, кроме заведений общепита и магазинов Duty Free», – сообщил источник.
Скандалят в аэропортах и в самолетах не только нетрезвые граждане. В июне 2025 года пассажир ямальской авиакомпании устроил скандал из-за того, что ему запретили спать в наушниках. Конфликт разбирал суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!